Авто Новости

Лэнс Стролл назвал новое направление развития Формулы-1 с регламентом-2026 печальным

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл выразил разочарование направлением, в котором движется Формула-1 с введением новых технических регламентов в 2026 году. Канадец заявил, что гонщики единодушны в своих опасениях.

«Думаю, все согласны с самой идеей этих правил. Немного грустно, что мы движемся в направлении 400 км/ч на прямых и половины этой скорости в поворотах. Как гонщики мы не хотим этого. Управление энергией и зарядом батареи не так увлекательно, как езда на полной скорости с большой прижимной силой. Все гонщики согласны с этим.

Но если мы окажемся здесь, в Мельбурне, очень быстрыми, все остальные всё ещё будут у нас в зеркалах, это будет приятная машина для вождения. Так что всё относительно», — приводит слова Лэнса Стролла издание RacingNews365.

RSS

