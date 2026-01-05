«Слушай, Кристиан…» Перес раскрыл, что спросил у Хорнера перед уходом из «Ред Булл»

Бывший пилот «Ред Булл» Серхио Перес, ныне представляющий «Кадиллак», рассказал о диалоге с Кристианом Хорнером перед тем, как покинуть австрийскую команду.

«Я прощался с Кристианом и сказал ему: «Слушай, Кристиан, а что ты будешь делать, если с Лиамом не получится?» Он ответил: «Ну, тогда есть Юки». Я спросил: «А что будешь делать, если и с ним не выйдет?» Он говорит: «У нас много пилотов». Тогда я сказал: «Ну, значит, ты их всех перепробуешь». Он ответил: «Да, я знаю», — сказал Перес на канале Oso Trava в YouTube.

Напомним, Хорнер также покинул «Ред Булл». В команде он занимал пост руководителя. О его уходе официально сообщили 9 июля 2025 года. Новым главой австрийского гоночного коллектива стал Лоран Мекис.

