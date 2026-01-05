Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес — о периоде после ухода из «Ред Булл»: это был мой лучший год

Серхио Перес — о периоде после ухода из «Ред Булл»: это был мой лучший год
Комментарии

Мексиканский пилот Серхио Перес поделился мнением об уходе из «Ред Булл». Спортсмен отметил, что период после ухода считает для себя самым показательным в карьере.

«Сложный период. Были плохие результаты, были и очень хорошие. Но, думаю, в конечном счёте — и сейчас я в этом убеждён ещё больше — это был мой лучший год в Формуле-1. Год, в котором я не выступал, но в котором все осознали, какого успеха мне удалось добиться», — сказал Перес на канале Oso Trava в YouTube.

Напомним, «Ред Булл» сообщил, что Перес в сезоне-2025 не будет боевым пилотом команды в декабре 2024-го. Сейчас Серхио является гонщиком «Кадиллака».

Материалы по теме
«Слушай, Кристиан…» Перес раскрыл, что спросил у Хорнера перед уходом из «Ред Булл»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android