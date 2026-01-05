Серхио Перес — о периоде после ухода из «Ред Булл»: это был мой лучший год

Мексиканский пилот Серхио Перес поделился мнением об уходе из «Ред Булл». Спортсмен отметил, что период после ухода считает для себя самым показательным в карьере.

«Сложный период. Были плохие результаты, были и очень хорошие. Но, думаю, в конечном счёте — и сейчас я в этом убеждён ещё больше — это был мой лучший год в Формуле-1. Год, в котором я не выступал, но в котором все осознали, какого успеха мне удалось добиться», — сказал Перес на канале Oso Trava в YouTube.

Напомним, «Ред Булл» сообщил, что Перес в сезоне-2025 не будет боевым пилотом команды в декабре 2024-го. Сейчас Серхио является гонщиком «Кадиллака».

