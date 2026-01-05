Скидки
Названы две команды, которые может рассматривать Цунода для перехода на сезон-2027

25-летний японский гонщик Юки Цунода может рассматривать команды «Альпин» и «Хаас» как потенциальные варианты для перехода на сезон-2027. Об этом информирует Auto sport Web. Также отмечается, что вариантом продолжения карьеры для японца может стать переход в «Астон Мартин», который с 2026 года будет использовать двигатели «Хонды».

Напомним, в следующем сезоне Формулы-1 Юки потеряет статус боевого пилота «Ред Булл», но останется в команде в качестве резервиста.

В прошлом сезоне Формулы-1 Цунода занял 17-е место в общем зачёте пилотов, набрав 33 очка.

Ранее бывший пилот «Ред Булл» Серхио Перес вспомнил о периоде после ухода из команды.

Серхио Перес — о периоде после ухода из «Ред Булл»: это был мой лучший год

