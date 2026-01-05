Скидки
Эксперт высказался о возможных негативных последствиях «Ред Булл» из-за ухода Марко

Эксперт высказался о возможных негативных последствиях «Ред Булл» из-за ухода Марко
Известный журналист и инсайдер Крис Медланд поделился мнением о бывшем советнике «Ред Булл» по автоспорту Хельмуте Марко. По его словам, уход Марко может стать потерей для команды.

«Я говорил с разными сотрудниками, которые работали с Хельмутом, включая тех, кто взаимодействовал с гонщиками. Они отмечали, что у него всегда было очень чёткое понимание целей. Каждый всегда знал, чего от него ожидают и какие будут последствия, если не достигнешь результата. В этом не было никакой двусмысленности. Они говорили, что для гонщика такая чёткость в понимании задач на самом деле очень полезна. Так что в этом смысле его уход может стать потерей», — сказал Медланд в подкасте RACER Debrief.

