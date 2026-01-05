Гуаньюй Чжоу стал резервным пилотом «Кадиллака»

Американская команда Формулы-1 «Кадиллак», готовящаяся дебютировать в престижнейшей гоночной серии мира в наступившем году, объявила имя резервного пилота. Им стал китаец Гуаньюй Чжоу.

Фото: Cadillac F1 Team

Гуаньюю Чжоу 26 лет. Китайский пилот дебютировал в Формуле-1 в 2021 году за «Альпин», после чего перешёл в «Альфа Ромео» (впоследствии – «Кик-Заубер»). На сезон-2025 Чжоу не получил места на стартовой решётке.

Напомним, в 2026 году боевыми пилотами «Кадиллака» станут вице-чемпионы мира – финн Валттери Боттас и мексиканец Серхио Перес.

