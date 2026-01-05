Скидки
Сандерс возглавил зачёт мотоциклистов «Дакара», выиграв второй этап

Завершается второй этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Дэниел Сандерс из команды KTM.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Второй этап:

1. Дэниел Сандерс (КТМ) — 4:13:37.
2. Эдгар Канет (КТМ) +1:35.
3. Рики Брабек («Хонда») +1:46.
4. Скайлер Хоус («Хонда») +3:15.
5. Тоша Шарейна («Хонда») +3:34.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после второго этапа:

1. Дэниел Сандерс (КТМ) – 7:42:24.
2. Эдгар Канет (КТМ) +0:30.
3. Рики Брабек («Хонда») +2:18.
4. Тоша Шарейна («Хонда») +4:41.
5. Росс Бранч («Хиро») +7:46.

