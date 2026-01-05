«Без этого он не был бы Максом». Серхио Перес назвал недостаток Ферстаппена

Бывший пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес высказался о четырёхкратном чемпионе мира нидерландце Максе Ферстаппене.

«Макс – невероятно сильный пилот, если говорить о настрое, великолепный лидер. Думаю, что его недостаток это темперамент. Когда что-то идёт не по плану, ему тяжело с этим справиться, – как это было в Барселоне. Он замыкается в себе. У него есть такая черта. Но при этом я считаю, что без этого он не был бы Максом», – отметил Перес в интервью YouTube-каналу Oso Trava.

