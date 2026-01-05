В «Альпин» завели двигатель на болиде 2026 года

Команда Формулы-1 «Альпин» опубликовала видео с запуском двигателя на болиде 2026 года. Напомним, презентация машины состоится 23 января.
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);
20 января – «Ауди» (только ливрея);
23 января — «Альпин», «Хаас», «Феррари»;
8-9 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин».
По итогам сезона-2025 «Альпин» заняла последнее, десятое место в Кубке конструкторов. Пилот команды француз Пьер Гасли завершил сезон на 18-м месте. Его напарник аргентинец Франко Колапинто стал 20-м.
