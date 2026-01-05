Скидки
Главная Авто Новости

Перес: быть напарником Ферстаппена в «Ред Булл» — худшая работа в Формуле-1

Комментарии

Бывший пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес высказался о сложностях выступления в австрийском коллективе.

«Я находился в лучшей команде, непростой команде. Быть напарником Макса [Ферстаппена] тяжело, но быть его напарником в «Ред Булл» – это худшая работа в Формуле-1.

Я понимал, на что шёл в «Ред Булл». Когда я встретился с Кристианом [Хорнером], он сказал мне: «У нас будет две машины, поскольку это требование, но этот проект создавался для Макса, он наш талант». Я отлично это понимал», — сказал Перес в интервью на YouTube-канале Oso Trava.

