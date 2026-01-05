Кинтеро выиграл 2-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников, Лёб уступил больше шести минут

Завершается второй этап ралли-рейда «Дакар-2026» в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Сет Кинтеро из Toyota Gazoo Racing.

«Дакар»-2026, внедорожники. Второй этап:

1. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) — 3:57:16.

2. Хэнк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +1:42.

3. Язид Аль-Раджи (Toyota Gazoo Racing) +1:56.

4. Тоби Прайс (Toyota Gazoo Racing) +4:36.

5. Жоау Феррейра (Toyota Gazoo Racing) +4:56.

6. Симон Витс (MD Rallye Sport) +5:46.

7. Себастьен Лёб (Dacia Sandrider) +6:07.

8. Нассер Аль-Аттия (Dacia Sandrider) +6:31.

…

16. Карлос Сайнс (Ford M-Sport) 11:42.

«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после второго этапа:

1. Нассер Аль-Аттия (Dacia Sandrider) – 7:12:16.

2. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +0:07.

3. Гийом Де Мевиус (X-Raid) +1:09.

4. Хэнк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +1:26.

5. Себастьен Лёб (Dacia Sandrider) +1:57.