«Мерседес» покажет рендеры нового болида 22 января. Презентация — 2 февраля

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» анонсировала дату презентации нового автомобиля. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, рендеры нового болида будет представлены 22 января, а сама презентация машины пройдёт 2 февраля.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);

20 января – «Ауди» (только ливрея);

22 января — «Мерседес» (только рендеры);

23 января — «Альпин», «Хаас», «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес» (болид);

8-9 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин».

Пока неизвестны лишь даты презентаций «Уильямса» и «Макларена».

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов, набрав 469 очков.