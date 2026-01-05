Герт Хузинк выиграл второй этап «Дакара» в грузовом зачёте

Завершается второй этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Герт Хузинк на грузовике Renault.

«Дакар»-2026, грузовики. Второй этап:

1. Герт Хузинк (Renault) – 4:42:45;

2. Вайдотас Жала (Iveco) +0:32;

3. Мартин Мацик (MM Technology) +1:09;

4. Митчел ван ден Бринк (MM Technology) +3:11;

5. Алеш Лопрайс (Iveco) +12:50;

6. Рихард Де Грот (MM Technology) +15:14;

7. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra) +18:57;

8. Кай Хузинк (Renault) +22:56.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после второго этапа:

1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 8:29:58.

2. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) +3:06.

3. Мартин Мацик (MM Technology) +3:30.

4. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +7:52.

5. Рихард Де Грот (Firemen Rally Team / MM Technology) +17:39.

Ранее стало известно, что Кинтеро выиграл второй этап «Дакара» в зачёте внедорожников, а Лёб уступил больше шести минут.