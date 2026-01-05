Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Герт Хузинк выиграл второй этап «Дакара» в грузовом зачёте

Герт Хузинк выиграл второй этап «Дакара» в грузовом зачёте
Комментарии

Завершается второй этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Герт Хузинк на грузовике Renault.

«Дакар»-2026, грузовики. Второй этап:

1. Герт Хузинк (Renault) – 4:42:45;
2. Вайдотас Жала (Iveco) +0:32;
3. Мартин Мацик (MM Technology) +1:09;
4. Митчел ван ден Бринк (MM Technology) +3:11;
5. Алеш Лопрайс (Iveco) +12:50;
6. Рихард Де Грот (MM Technology) +15:14;
7. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra) +18:57;
8. Кай Хузинк (Renault) +22:56.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после второго этапа:

1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 8:29:58.
2. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) +3:06.
3. Мартин Мацик (MM Technology) +3:30.
4. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +7:52.
5. Рихард Де Грот (Firemen Rally Team / MM Technology) +17:39.

Ранее стало известно, что Кинтеро выиграл второй этап «Дакара» в зачёте внедорожников, а Лёб уступил больше шести минут.

Материалы по теме
Кинтеро выиграл 2-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников, Лёб уступил больше шести минут
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android