«Уильямс» анонсировал дату презентации ливреи нового болида

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» анонсировала дату презентации новой ливреи болида F48. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, ливрея будет представлена 3 февраля.
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);
20 января – «Ауди» (только ливрея);
22 января — «Мерседес» (только рендеры);
23 января — «Альпин», «Хаас», «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес» (болид);
3 февраля — «Уильямс» (только ливрея);
8-9 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин».
Пока неизвестна лишь даты презентации британской команды «Макларен».
Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Уильямс» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 137 очков.