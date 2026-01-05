«Уильямс» анонсировал дату презентации ливреи нового болида

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» анонсировала дату презентации новой ливреи болида F48. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, ливрея будет представлена 3 февраля.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);

20 января – «Ауди» (только ливрея);

22 января — «Мерседес» (только рендеры);

23 января — «Альпин», «Хаас», «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес» (болид);

3 февраля — «Уильямс» (только ливрея);

8-9 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин».

Пока неизвестна лишь даты презентации британской команды «Макларен».

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Уильямс» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 137 очков.