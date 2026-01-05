Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Исак Хаджар объяснил, почему не считает достижением подписание контракта с «Ред Булл»

Исак Хаджар объяснил, почему не считает достижением подписание контракта с «Ред Булл»
Комментарии

21-летний новичок команды «Ред Булл» француз Исак Хаджар заявил, что не считает для себя достижением подписание контракта с австрийским коллективом.

«К сожалению, подписание контракта – это не то, что я считаю достижением. Достижением было бы оправдать ожидания в «Ред Булл» и выполнить работу. Не только прошлый год, но и вообще весь путь оказался очень долгим и трудным, тем не менее у меня всегда была цель попасть в основную команду и стать напарником лучшего гонщика в мире.

Бывают моменты, когда это кажется нереальным, а бывают, когда ощущается совершенно нормально, потому что это единственное, чем я занимаюсь — гоняю. И это потрясающий момент не только для меня, но и для моих родителей. Это здорово», — приводит слова Хаджара Racingnews365.

Француз закончил сезон-2025 на 12-м месте в личном зачёте Ф-1. На Гран-при Нидерландов Исаку удалось взять первый подиум в ходе карьеры в Формуле-1.

Материалы по теме
Лучшие пилоты поколения: рейтинг гонщиков Формулы-1 за последние четыре года
Лучшие пилоты поколения: рейтинг гонщиков Формулы-1 за последние четыре года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android