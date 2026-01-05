Скидки
Серхио Перес признался, что собирается завершить карьеру в Ф-1 в «Кадиллаке»

Серхио Перес признался, что собирается завершить карьеру в Ф-1 в «Кадиллаке»
Бывший пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес, ныне представляющий «Кадиллак», признался, что планирует завершить карьеру в Формуле-1, будучи гонщиком американской команды.

«Да, это точно моя последняя команда в Формуле-1. Я бы хотел завершить карьеру в «Кадиллаке», оставив команду сильной. Это масштабный проект, и в очень крупных организациях на то, чтобы всё наладить, уходит много времени. Тем не менее у нас есть всё необходимое, чтобы в ближайшие годы эта команда стала одной из величайших в Формуле-1», — приводит слова Переса портал Sportskeeda.

Ранее Серхио Перес раскрыл, что спросил у Хорнера перед уходом из «Ред Булл».

