Серхио Перес признался, что собирается завершить карьеру в Ф-1 в «Кадиллаке»

Бывший пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес, ныне представляющий «Кадиллак», признался, что планирует завершить карьеру в Формуле-1, будучи гонщиком американской команды.

«Да, это точно моя последняя команда в Формуле-1. Я бы хотел завершить карьеру в «Кадиллаке», оставив команду сильной. Это масштабный проект, и в очень крупных организациях на то, чтобы всё наладить, уходит много времени. Тем не менее у нас есть всё необходимое, чтобы в ближайшие годы эта команда стала одной из величайших в Формуле-1», — приводит слова Переса портал Sportskeeda.

