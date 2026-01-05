Российский пилот рассказал о проблемах на втором этапе «Дакара»-2026

Российский гонщик Сергей Ременник, выступающий за команду BBR Team в категории «челленджер» W2RC, высказался о втором этапе легендарного ралли-марафона, который прошёл в понедельник, 5 января.

«Мы доехали. Всё, спасибо, все свободны (смеётся). Ладно, шучу. Мы ехали почти восемь часов. Основная причина такого длительного путешествия – то, что у нас между 50 и 100 км [турбо] «отъехала», и мы до первого пит-стопа единственного сегодня ехали без турбо. [На] маленькие дюнки мы смогли вскарабкаться. Но на пит-стопе было принято решение, что мы продолжим движение. Потому что ещё одна машина…

Ну, в конце концов, мы несём запчасти для других ребят. Также мы пытались оказать помощь другому нашему экипажу. Там была проблема со сцеплением, но в большую гору не получилось сделать. Это было до того, как у нас отказала турбина. Ну, и было принято решение двигаться дальше. И у нас ещё один экипаж, на котором огромное количество запчастей. И турбо в том числе было там. И мы ехали, сколько могли проехать, когда начались большие дюны. Там мы уже не смогли подняться на этой машине.

И в полевых условиях меняли турбину, когда парни приехали. Ну, собственно, всё — поменяли турбину, поехали дальше. Ну, а дальше уже в ночи, в пыли, обгоняли. Но мы на финише, это только второй день. Задача работать на командный результат выполняется. Машина целая, запчасти готовы раздавать дальше. Едем дальше», — приводит слова Ременника телеграм-канал Cross-Country Rally.