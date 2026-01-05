Зак Браун хочет, чтобы в Формулу-1 вернули дозаправки

Исполнитель директор «Макларена» Зак Браун хочет увидеть возвращение дозаправок в Формулу-1 для разнообразия стратегий.

«Думаю, если бы мы вернули дозаправки, то это было бы круто. Это разнообразило бы пит-стопы, привнесло бы в них новую величину для подсчётов, но также добавило бы и большое стратегическое измерение. Если внедрить дозаправку, вес [болида] станет играть огромную роль. Будешь ли ты стартовать с тяжёлой машиной, чтобы ехать долго? Или налегке, чтобы получить лучший старт? Так что это добавило бы много стратегических измерений, которые, на мой взгляд, были бы увлекательными», — приводит слова Брауна talkSPORT