Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ромен Грожан — о Льюисе Хэмилтоне: 2026 год может стать одним из его последних

Ромен Грожан — о Льюисе Хэмилтоне: 2026 год может стать одним из его последних
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан высказался о будущем семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари» после провального для британца сезона-2025.

«Никогда не угадаешь. Нико Росберг спустя пять дней после завоевания титула чемпиона мира ушёл из Формулы-1. Это был шок. Уйдёт ли Льюис сейчас? Не думаю. Я считаю, что у него есть гордость и соревновательный дух, он хочет добиться успеха и не может завершить карьеру после такого сезона, какой у него только что был. Так что, по моему мнению, он останется и в 2026 году. Но 2026-й может стать одним из его последних [сезонов в Формуле-1].

Кроме того, он уже не молод. Не старый, но для гонщика он уже в большом возрасте, выступает в Формуле-1 с 2007 года. Этот мир забирает много сил. Так что в конце концов устаёшь от этого и хочешь домой», — приводит слова Грожана издание Sport1.

Материалы по теме
Зак Браун хочет, чтобы в Формулу-1 вернули дозаправки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android