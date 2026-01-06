Ромен Грожан — о Льюисе Хэмилтоне: 2026 год может стать одним из его последних

Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан высказался о будущем семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари» после провального для британца сезона-2025.

«Никогда не угадаешь. Нико Росберг спустя пять дней после завоевания титула чемпиона мира ушёл из Формулы-1. Это был шок. Уйдёт ли Льюис сейчас? Не думаю. Я считаю, что у него есть гордость и соревновательный дух, он хочет добиться успеха и не может завершить карьеру после такого сезона, какой у него только что был. Так что, по моему мнению, он останется и в 2026 году. Но 2026-й может стать одним из его последних [сезонов в Формуле-1].

Кроме того, он уже не молод. Не старый, но для гонщика он уже в большом возрасте, выступает в Формуле-1 с 2007 года. Этот мир забирает много сил. Так что в конце концов устаёшь от этого и хочешь домой», — приводит слова Грожана издание Sport1.