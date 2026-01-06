Скидки
«Ключевой фактор». В «Рейсинг Буллз» объяснили продление контракта с Лоусоном

Комментарии

Исполнительный директор команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Питер Байер высказался о продлении контракта с Лиамом Лоусоном.

«Мы знали его с того знаменитого дня в Зандворте, [когда он заменил Риккардо]. Он уже был у нас в качестве резервного гонщика и всегда хорошо вписывался в команду. Честно говоря, с точки зрения результатов мы видим, что его выступления стабилизируются, и это, я думаю, было для нас самым важным. Когда принималось решение о предоставлении ему места на следующий год, это оказалось ключевым фактором.

Мы быстро адаптировались [после его прихода из «Ред Булл»], и это одна из сильных сторон нашей команды, все понимают, что такое может случиться. Поскольку мы продолжаем взращивать таланты, мы привыкли к изменениям, даже в течение сезона. Никто не паникует, никто не говорит: «О боже! Новый гонщик». Для нас это всегда: «Хорошо. Давайте найдём место для Лиама и вернём его обратно».

Он хорошо соответствует нашей философии. Он много лет был частью молодёжной программы «Ред Булл» и, честно говоря, в прошлом году делал всё правильно. Несмотря на неудачи и трудности, в плане гоночного темпа состоялось несколько гонок, где он был быстрее Исака [Хаджара]. Нам нужно поработать над его темпом в квалификации, но потенциал огромный», — приводит слова Байера издание RacingNews365.

Комментарии
