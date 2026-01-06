Валттери Боттас перед возвращением в Ф-1 прокатится на историческом «Феррари» в Аделаиде

Финский пилот Валттери Боттас, готовящийся к возвращению в Формулу-1 в сезоне-2026 в составе команды «Кадиллак», выступит на фестивале скорости в Аделаиде. Он прокатится за рулём исторического болида «Феррари» 156/85, на котором в 1985 году выступал Микеле Альборето. Мероприятие Adelaide Motorsport Festival пройдёт за неделю до первого Гран-при сезона в Мельбурне. Об этом сообщает издание Auto Action.

Помимо Боттаса, на трассу выедет швед Стефан Йоханссон, который также будет управлять «Феррари» 156/85. Именно на этой машине он финишировал пятым на первом в истории Гран-при Австралии в Аделаиде в 1985 году.

Валттери Боттас пропустил сезон-2025, а в 2026 году дебютирует за новую заводскую команду «Кадиллак».