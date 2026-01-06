Скидки
Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом получил две награды на Critics Choice Awards

Художественный фильм студии Apple «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли получил две награды на 31-й ежегодной премии Critics Choice Awards. Картина была отмечена в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший звук».

Фильм «Формула-1», мировая премьера которого состоялась в 2025 году, стал самым кассовым спортивным проектом в истории. Лента рассказывает историю бывшего гонщика Формулы-1 (его роль исполняет Питт), который возвращается в спорт через 30 лет после аварии, из-за которой он завершил карьеру, чтобы спасти команду своего бывшего напарника.

В категории «Лучший монтаж» победил Стивен Мирионе, а за «Лучший звук» награду получили специалисты по звуку Эл Нельсон, Гвендолин Йейтс Уиттл, Гари А. Риззо, Хуан Пертальта и Гарет Джон. Эти победы стали частью семи наград, которые в общей сложности получили проекты стримингового сервиса Apple TV на церемонии.

Напомним, в фильме «Формула-1», режиссёром которого выступил Джозеф Косински, также снялись Хавьер Бардем и Дамсон Идрис. Картина была снята с участием реальных команд и гонщиков Формулы-1, выступавших на Гран-при в 2023 и 2024 годах.

