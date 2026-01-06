«Очевидно, он не наш гонщик». Комацу — об интересе «Хааса» к Цуноде

Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу ответил на вопросы журналистов о возможном интересе к японскому гонщику Юки Цуноде на сезон-2027. В предстоящем чемпионате Цунода будет резервным пилотом «Ред Булл».

«Не могу комментировать его будущее. Очевидно, он не наш гонщик. 2027 год? Думаю, мы должны сосредоточиться на 2026-м с нашими пилотами и с абсолютно новыми регламентами. Думаю, большинство гонщиков знали это, очевидно, так как хотели увидеть, как сложится 2026 год, хотели выбрать лучшую команду на 2027-й. Вот почему рынок пилотов будет так открыт для 2027 года. Поэтому чтобы поставить себя в лучшую позицию, самое важное — мы должны провести конкурентоспособный сезон-2026. Это наш фокус», — приводит слова Аяо Комацу издание Motorsport Week.

Потенциальным препятствием для сделки могли бы стать исторические связи Цуноды с «Хондой», в то время как «Хаас» сотрудничает с её конкурентом — «Тойотой». Однако летом 2025 года президент Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ заявил, что это не будет проблемой, если «Хаас» захочет подписать японского гонщика.