Култхард объяснил, почему в его рейтинге Сенна стоит выше Шумахера

Экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард объяснил, почему в его личном рейтинге величайших гонщиков бразилец Айртон Сенна стоит выше немца Михаэля Шумахера.

«С точки зрения чемпионских титулов и возможностей машины выбрал бы Шумахера. Снова повторю, полностью уважаю всех этих парней, которые были далеко за пределами моих возможностей. Мне кажется, Сенна сражался с напарниками, ему было всё равно, кто это. В то время как, исходя из того, что мне предлагали, считаю, что вокруг Шумахера как первого номера была создана мощная система поддержки. Это ничуть не умаляет его как гонщика, на самом деле, просто показывает: если есть возможность договориться, почему бы этого не сделать?

Но если посмотрю, что привело меня в Формулу-1, это было желание участвовать в гонках на самом высоком уровне с лучшими гонщиками, которые достигли успеха или были доступны в то время, узнать, на каком месте я нахожусь.

Так что дело не только в желании побеждать. Конечно, ты хочешь побеждать, но весь смысл соревнования — сойтись лоб в лоб на трассе. Вот что такое соревнования и спорт — это борьба за уважение. Итак, после всего этого небольшого монолога, да, я выбираю Сенну», — приводит слова Култхарда издание F1 Oversteer.