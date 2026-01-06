Сандерс укрепил лидерство в зачёте мотоциклистов «Дакара» после третьего этапа

Завершается третий этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал Тоша Шарейна, представляющий команду «Хонда».
«Дакар»-2026, мотоциклы. Третий этап:
1. Тоша Шарейна («Хонда») — 4:26:39.
2. Рики Брабек («Хонда») +2:17.
3. Дэниел Сандерс («КТМ») +3:28.
4. Лусиано Бенавидес («КТМ») +4:30.
5. Скайлер Хоус («Хонда») +4:32.
Отметим, Сандерс укрепил лидерство в общем зачёте, которое теперь составляет более минуты.
«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после третьего этапа:
1. Дэниел Сандерс («КТМ») — 12:12:31.
2. Рики Брабек («Хонда») +1:07.
3. Тоша Шарейна («Хонда») +1:13.
4. Эдгар Канет («КТМ») +8:46.
5. Лусиано Бенавидес («КТМ») +11:06.
