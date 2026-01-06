«£ 6 тыс. за сеанс!» Перес вспомнил, как Марко оплатил ему психолога в «Ред Булл»

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес поделился воспоминаниями, как Хельмут Марко оплачивал ему психолога в период выступлений за «Ред Булл». По словам мексиканца, стоимость консультаций была астрономической.

«Как только я пришёл в «Ред Булл», в первых гонках, когда у меня не было результатов, мне сказали: «Что тебе нужно, так это психолог. Ты должен обратиться к психологу». Я был открыт ко всему. Итак, разговариваю с психологом, британцем. Говорю: «Привет, меня зовут Серхио Перес, бла-бла-бла». Говорю: «Слушай, сегодня у меня нет времени на сеанс, но давай ещё созвонимся. Идеально». И однажды он приходит на базу «Ред Булл» и говорит: «Эй, тут счёт для тебя» — на £ 6 тысяч». «Можешь отправить его Хельмуту, пожалуйста? Он заплатит».

£ 6 тысяч за один сеанс! Хельмут спрашивает: «Эй, как всё прошло?» Результаты начали появляться… В конце концов сессия сработала. А в последние годы было так, что я говорил себе: «Ладно, может, мне действительно нужна помощь — результатов нет». Пытался найти ответы повсюду, но внутри чётко осознавал: невозможно сохранять скорость, когда не доверяешь болиду и в каждом повороте ждёшь подвоха или аварии», — сказал Перес в подкасте Cracks.

