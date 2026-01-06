Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«£ 6 тыс. за сеанс!» Перес вспомнил, как Марко оплатил ему психолога в «Ред Булл»

«£ 6 тыс. за сеанс!» Перес вспомнил, как Марко оплатил ему психолога в «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес поделился воспоминаниями, как Хельмут Марко оплачивал ему психолога в период выступлений за «Ред Булл». По словам мексиканца, стоимость консультаций была астрономической.

«Как только я пришёл в «Ред Булл», в первых гонках, когда у меня не было результатов, мне сказали: «Что тебе нужно, так это психолог. Ты должен обратиться к психологу». Я был открыт ко всему. Итак, разговариваю с психологом, британцем. Говорю: «Привет, меня зовут Серхио Перес, бла-бла-бла». Говорю: «Слушай, сегодня у меня нет времени на сеанс, но давай ещё созвонимся. Идеально». И однажды он приходит на базу «Ред Булл» и говорит: «Эй, тут счёт для тебя» — на £ 6 тысяч». «Можешь отправить его Хельмуту, пожалуйста? Он заплатит».

£ 6 тысяч за один сеанс! Хельмут спрашивает: «Эй, как всё прошло?» Результаты начали появляться… В конце концов сессия сработала. А в последние годы было так, что я говорил себе: «Ладно, может, мне действительно нужна помощь — результатов нет». Пытался найти ответы повсюду, но внутри чётко осознавал: невозможно сохранять скорость, когда не доверяешь болиду и в каждом повороте ждёшь подвоха или аварии», — сказал Перес в подкасте Cracks.

Материалы по теме
«Слушай, Кристиан…» Перес раскрыл, что спросил у Хорнера перед уходом из «Ред Булл»

Энрике Иглесиас вывел на сцену Серхио Переса:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android