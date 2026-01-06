Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хаас» изменил дату презентации болида 2026 года

«Хаас» изменил дату презентации болида 2026 года
Комментарии

Американская команда Формулы-1 «Хаас» изменила дату онлайн-презентации болида VF-26. Ранее она была запланирована на 23 января. Как отмечает пресс-служба гоночного коллектива, новой датой выбрано 19 января.

После презентации, с 26 по 30 января, болид будет проходить частные тесты на трассе «Барселона-Каталунья» в Испании, после чего, в феврале, начнутся официальные тесты в Бахрейне.

Боевыми пилотами «Хааса» в 2026 году будут француз Эстебан Окон и представитель Великобритании Оливер Берман. Оба представляли команду в прошлом сезоне.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января — «Ауди» (ливрея);
22 января — «Мерседес» (рендеры);
23 января — «Альпин», «Феррари»;
26-30 января — закрытые тесты в Барселоне;
2 февраля — «Мерседес» (болид);
3 февраля — «Уильямс».
ночь на 9 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин»;
(пока неизвестно) — «Макларен».

Ранее руководитель «Хааса» Аяо Комацу ответил на вопросы журналистов о возможном интересе к японскому гонщику Юки Цуноде.

Материалы по теме
«Очевидно, он не наш гонщик». Комацу — об интересе «Хааса» к Цуноде

«Самые сильные братья в мире» примерили болид Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android