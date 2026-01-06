«Хаас» изменил дату презентации болида 2026 года

Американская команда Формулы-1 «Хаас» изменила дату онлайн-презентации болида VF-26. Ранее она была запланирована на 23 января. Как отмечает пресс-служба гоночного коллектива, новой датой выбрано 19 января.

После презентации, с 26 по 30 января, болид будет проходить частные тесты на трассе «Барселона-Каталунья» в Испании, после чего, в феврале, начнутся официальные тесты в Бахрейне.

Боевыми пилотами «Хааса» в 2026 году будут француз Эстебан Окон и представитель Великобритании Оливер Берман. Оба представляли команду в прошлом сезоне.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января — «Ауди» (ливрея);

22 января — «Мерседес» (рендеры);

23 января — «Альпин», «Феррари»;

26-30 января — закрытые тесты в Барселоне;

2 февраля — «Мерседес» (болид);

3 февраля — «Уильямс».

ночь на 9 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин»;

(пока неизвестно) — «Макларен».

