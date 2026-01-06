Аль-Аттия потерял лидерство в общем зачёте внедорожников «Дакара», Сайнс – 4-й, Лёб – 12-й

Завершается третий этап ралли-рейда «Дакар-2026» в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Митч Гатри (Ford).
«Дакар»-2026, внедорожники. Третий этап:
1. Митч Гатри (Ford) — 4:04:32.
2. Мартин Прокоп (Ford) +00:02:27.
3. Гай Боттерилл (Toyota) +00:05:23.
4. Лукас Мораес (Dacia) +00:05:46.
5. Кристина Гутьеррес (Dacia) +00:05:57.
6. Нани Рома (Ford) +00:07:20.
7. Карлос Сайнс (Ford) +00:07:31.
8. Матьё Серрадори (Century) +00:07:32.
9. Маттиас Экстрём (Ford) +00:07:36.
10. Денис Кротов (Ford) +00:09:24.
11. Ромен Дюма (Ford) +00:09:29.
…19.Нассер Аль-Аттия (Dacia) + (22:11).
…24. Себастьен Лёб (Dacia) +00:25:25.
Отметим, что лидерство потерял Нассер Аль-Аттия. Теперь в общем зачёте он десятый.
«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после третьего этапа:
1.Митч Гатри (Ford) — 11:27:20.
2. Мартин Прокоп (Ford) +00:00:26.
3. Маттиас Экстрём (Ford) +00:01:08.
4. Карлос Сайнс (Ford) +00:03:34.
5. Нани Рома (Ford) +00:04:02.
6. Лукас Мораес (Dacia) +00:05:16.
7. Кристина Гутьеррес (Dacia) +00:05:59.
8. Матьё Серрадори (Century) +00:09:06.
9. Сет Вариава (Toyota) +00:10:57.
10. Нассер Аль-Аттия (Dacia) +00:11:39.
11. Хенк Латеган (Toyota) +00:14:47.
12. Себастьен Лёб (Dacia) +00:16:50.
Швейцарский гонщик показал «Ниву» для «Дакара»: