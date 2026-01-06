18-летний картингист и футболист погиб в пожаре на новогоднюю ночь в Швейцарии

18-летний картингист и футболист Хоаким ван Тюйне с каталонскими корнями погиб в результате трагедии в новогоднюю ночь на швейцарском горнолыжном курорте «Кран-Монтана». Об этом информирует Mundo Deportivo.

Ван Тюйне представлял швейцарский футбольный клуб «Лютри». Юноша будет похоронен в Лозанне (Швейцария), после чего состоится траурная месса в Сант-Кугате-дель-Вальес (Испания), сообщили его родственники.

Хоаким также занимался картингом. Соболезнования в связи со смертью молодого спортсмена выразила пресс-служба чемпионата мира по картингу (FIA Karting Championship).

