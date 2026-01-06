Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

18-летний картингист и футболист погиб в пожаре на новогоднюю ночь в Швейцарии

18-летний картингист и футболист погиб в пожаре на новогоднюю ночь в Швейцарии
Комментарии

18-летний картингист и футболист Хоаким ван Тюйне с каталонскими корнями погиб в результате трагедии в новогоднюю ночь на швейцарском горнолыжном курорте «Кран-Монтана». Об этом информирует Mundo Deportivo.

Ван Тюйне представлял швейцарский футбольный клуб «Лютри». Юноша будет похоронен в Лозанне (Швейцария), после чего состоится траурная месса в Сант-Кугате-дель-Вальес (Испания), сообщили его родственники.

Хоаким также занимался картингом. Соболезнования в связи со смертью молодого спортсмена выразила пресс-служба чемпионата мира по картингу (FIA Karting Championship).

Материалы по теме
Рейтинг: 14 лучших гонщиков 2025 года. Решите, кто же круче всех!
Рейтинг
Рейтинг: 14 лучших гонщиков 2025 года. Решите, кто же круче всех!

Янник Синнер попробовал себя в картинге:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android