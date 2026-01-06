Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Производитель пылесосов, обещавший выпустить китайский Bugatti, представил новую модель

Производитель пылесосов, обещавший выпустить китайский Bugatti, представил новую модель
Dreame Nebula
Комментарии

На выставке технологий CES, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, представлена новая модель суперкара от компании Dreame Technologies, крупного производителя пылесосов и бытовой техники. Ранее в Dreame объявили о планах прийти на рынок суперкаров и даже показали рендеры автомобиля, облик которого недвусмысленно отсылает к Bugatti Chiron.

Dreame Nebula на CES

Dreame Nebula на CES

Фото: Скриншот видео CarNewsChina

Новый концепт Dreame получил название Nebula. По данным CarNewsChina, он оснащён четырьмя электромоторами суммарной отдачей 1399 кВт (1902 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 1,8 секунды. Сообщается, что собираться Nebula будет на новом заводе Dreame в Берлине, который компания намерена возвести при поддержке французского банка. Ранее в Dreame уже сообщали, что первый автомобиль компания рассчитывает вывести на рынок в 2027 году.

Материалы по теме
Фото
В «Ред Булл» показали финальный облик трекового гиперкара, который создал Ньюи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android