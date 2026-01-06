Производитель пылесосов, обещавший выпустить китайский Bugatti, представил новую модель

На выставке технологий CES, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, представлена новая модель суперкара от компании Dreame Technologies, крупного производителя пылесосов и бытовой техники. Ранее в Dreame объявили о планах прийти на рынок суперкаров и даже показали рендеры автомобиля, облик которого недвусмысленно отсылает к Bugatti Chiron.

Dreame Nebula на CES Фото: Скриншот видео CarNewsChina

Новый концепт Dreame получил название Nebula. По данным CarNewsChina, он оснащён четырьмя электромоторами суммарной отдачей 1399 кВт (1902 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 1,8 секунды. Сообщается, что собираться Nebula будет на новом заводе Dreame в Берлине, который компания намерена возвести при поддержке французского банка. Ранее в Dreame уже сообщали, что первый автомобиль компания рассчитывает вывести на рынок в 2027 году.