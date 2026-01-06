Скидки
Митчел ван ден Бринк выиграл 3-й этап «Дакара» и укрепил лидерство в зачёте грузовиков

Митчел ван ден Бринк выиграл 3-й этап «Дакара» и укрепил лидерство в зачёте грузовиков
Завершается третий этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Митчел ван ден Бринк на грузовике команды Eurol Rallysport.

Дакар 2026. Этап 3, Аль-Ула — Аль-Ула
Грузовики (СУ — 422 км)
06 января 2026, вторник. 08:00 МСК
Идёт

«Дакар»-2026, грузовики. Второй этап:

1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) – 4:52:59.
2. Алеш Лопрайс (Iveco) +1:02.
3. Рихард Де Грот (MM Technology) +3:35.
4. Мартин Мацик (MM Technology) +4:51.
5. Герт Хузинк (Renault) +21:02.
6. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra) +22:26.
7. Мартин ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +24:38.
8. Вайдотас Жала (Iveco) +33:58.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после второго этапа:

1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 13:22:57.
2. Мартин Мацик (MM Technology) +8:21.
3. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +8:54.
4. Рихард де Грот (Firemen Rally Team / MM Technology) +25:14.
5. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) +37:04.

