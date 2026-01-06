«У меня было два прокола». Лёб — о финише вне топ-20 на третьем этапе «Дакара»

Французский гонщик Себастьен Лёб прокомментировал итоги третьего этапа «Дакара»-2026.
«Это просто не подходит для наших машин. Мы едем примерно на 20% мощности, чтобы избежать проколов, и они всё равно случаются. У меня было два прокола после 100 км, тогда как вчера не было ни одного. Сегодня я начал с того же...» — приводит слова Себастьена Лёба официальный сайт «Дакара».
«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после третьего этапа:
1.Митч Гатри (Ford) — 11:27:20.
2. Мартин Прокоп (Ford) +00:00:26.
3. Маттиас Экстрём (Ford) +00:01:08.
4. Карлос Сайнс (Ford) +00:03:34.
5. Нани Рома (Ford) +00:04:02.
6. Лукас Мораес (Dacia) +00:05:16.
7. Кристина Гутьеррес (Dacia) +00:05:59.
8. Матьё Серрадори (Century) +00:09:06.
9. Сет Вариава (Toyota) +00:10:57.
10. Нассер Аль-Аттия (Dacia) +00:11:39.
11. Хенк Латеган (Toyota) +00:14:47.
12. Себастьен Лёб (Dacia) +00:16:50.