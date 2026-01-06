Скидки
Джанпьеро Ламбьязе останется в «Ред Булл» — инсайдер

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе останется в австрийской команде. Об этом сообщает инсайдер Эрик ван Харен на своей странице в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, интерес к Ламбьязе проявляли такие команды, как «Астон Мартин» и «Уильямс». Ожидалось, что в случае ухода Ламбьязе его место займёт Саймон Ренни, который уже работал с Ферстаппеном на двух этапах в минувшем сезоне в отсутствие Ламбьязе.

Джанпьеро Ламбьязе — ключевая фигура в команде Макса Ферстаппена с 2016 года, вместе с которым они выиграли четыре чемпионских титула.

Напомним, в сезоне-2025 Ферстаппен стал вице-чемпионом серии.

