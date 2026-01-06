Скидки
Авто Новости

Ламбьязе не принял решение о своём долгосрочном будущем — Motorsport
Комментарии

Джанпьеро Ламбьязе, являющийся гоночным инженером пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, может покинуть австрийский коллектив, несмотря на то что его контракт с командой действует до 2027 года. Об этом информирует Motorsport.

Согласно имеющейся информации, окончательное решение относительно предложений от других команд Джанпьеро ещё не принял.

Как сообщалось ранее, интерес к Ламбьязе проявляли такие команды, как «Астон Мартин» и «Уильямс». Ожидалось, что в случае ухода Ламбьязе его место займёт Саймон Ренни, который уже работал с Ферстаппеном на двух этапах в минувшем сезоне в отсутствие Ламбьязе.

Джанпьеро Ламбьязе — ключевая фигура в команде Макса Ферстаппена с 2016 года, вместе с которым они выиграли четыре чемпионских титула.

