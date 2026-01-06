«Если я был быстрее Ферстаппена, то это было проблемой». Перес — о работе в «Ред Булл»

Пилот американской команды «Кадиллак» мексиканец Серхио Перес рассказал, в чём заключалась сложность работы в австрийском коллективе «Ред Булл».

«В «Ред Булл» абсолютно всё было проблемой. Если ты был слишком быстр, то это становилось проблемой. Очевидно, что из-за этого в «Ред Булл» царила очень напряжённая атмосфера. Если я был быстрее Макса, то это всегда становилось проблемой. И наоборот», — приводит слова Переса портал Sportskeeda.

Напомним, Серхио выступал в австрийской команде с 2021 по 2024 год. В сезоне-2023 Перес стал вице-чемпионом Ф-1. В общей сложности мексиканский пилот провёл 14 сезонов в «Королевских гонках».