Франц Тост объяснил исключительность Феттеля и Ферстаппена

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост объяснил исключительность экс-пилота Ф-1 немца Себастьяна Феттеля и гонщика «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена.

«На мой взгляд, чемпионы в какой-то мере схожи. Меня часто спрашивают, в чём разница между Ферстаппеном и Феттелем и прочими гонщиками? Для меня это проявляется в нескольких вещах.

Во-первых, Макс является одним из самых талантливых гонщиков, с которыми мне когда-либо приходилось работать, и то же самое можно сказать о Себастьяне. Во-вторых, они на 100% сосредоточены на своей работе. Люди часто недооценивают этот фактор, но он чрезвычайно важен. Они живут Формулой-1. Это их страсть во всём, и они могут подтверждать это год за годом. Последнее чрезвычайно важно — умение по-настоящему жить этим спортом», — приводит слова Тоста портал Sportskeeda.