Пятая девушка в истории «Дакара» выиграла этап ралли-марафона

Пятая девушка в истории «Дакара» выиграла этап ралли-марафона
Нидерландская гонщица Пюк Клаассен, выступающая за GRally Team на KTM X-BOW в зачёте Challenger, стала пятой девушкой в истории престижного ралли-марафона «Дакар», которая сумела одержать победу на этапе. В прологе она показала второй результат, на втором спецучастке финишировала третьей, а во вторник, 6 января, добилась первого в карьере успеха на «Дакаре», одержав победу на третьем спецучастке.

Ранее среди женщин победу на этапах «Дакара» одерживали немка Ютта Кляйншмидт (внедорожники), испанка Кристина Гутьеррес (T3, затем Challenger), американка Сара Прайс (SSV, затем Stock) и гонщица из Саудовской Аравии Дания Акил (Challenger).

