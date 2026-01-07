F1-Insider назвал срок, ранее которого «Альпин» не примет решения по сделке с Хорнером

Издание F1-Insider поделилось подробностями относительно инсайдов о покупке бывшим руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером части акций команды «Альпин». По данным источника, французский коллектив не намерен принимать окончательное решение по потенциальной сделке как минимум до сентября.

Отмечается, что в «Альпин» опасаются негативной реакции со стороны нового моторного партнёра — «Мерседеса». В команде считают, что участие Хорнера в капитале может вызвать напряжённость в отношениях, учитывая давнее соперничество между британцем и руководителем немецкой команды Тото Вольфом, которых в паддоке называют принципиальными противниками.

При этом, как подчёркивает F1-Insider, Хорнер заинтересован в возвращении в Формулу-1 с куда большим влиянием, чем прежде. Однако на его пути остаётся немало открытых вопросов — как со стороны «Альпин», так и со стороны других команд, инвесторов и старых соперников в чемпионате.

