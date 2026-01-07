LEGO выпустит болид «Феррари» F2004 с фигуркой Михаэля Шумахера — источник

Компания LEGO готовит новый набор LEGO Icons 11375 Ferrari & Michael Schumacher, который поступит в продажу 1 марта 2026 года. Об этом информирует Bricks Up.

Модель рассчитана на взрослых коллекционеров. Она состоит из 735 деталей. В комплект войдёт фигурка легендарного гонщика Михаэля Шумахера, а цена составит $ 89,99.

Набор продолжает серию LEGO Icons, посвящённую автомобилям Формулы 1: ранее были выпущены McLaren F1 MP4/4 & Ayrton Senna (2024) и Williams Racing FW14B & Nigel Mansell (2025). Подробности о том, какой именно болид «Феррари» будет воспроизведён (F1-2000, F2002 или F2004), пока не раскрыты. В аккаунте Brick Built Blogs в социальных сетях сообщается, что речь о «Феррари» F2004.

Модель будет выполнена в фирменном красном цвете и поставляться с регулируемой подставкой и табличкой с информацией о легендарном итальянском болиде.

