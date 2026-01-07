Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Несколько причин». Култхард объяснил, почему оценивает Ферстаппена выше Хэмилтона

«Несколько причин». Култхард объяснил, почему оценивает Ферстаппена выше Хэмилтона
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард признался, что оценивает Макса Ферстаппена («Ред Булл») выше, чем Льюиса Хэмилтона («Феррари»).

«Я выберу Макса по нескольким причинам. Каждое поколение должно становиться лучше — в этом и заключается эволюция. Между ними происходит смена поколений, и Хэмилтон был невероятен. Но есть и некоторый разрыв, и, возможно, это моё личное мнение.

Я нахожу Макса очень прямым. Если он здесь, то это просто Макс. Он присутствует в моменте, и мы видим это во время его интервью и пресс-конференций. Если он чем-то недоволен, он говорит об этом, не стесняясь и отстаивая свои убеждения. Вы понимаете, когда он счастлив, а когда расстроен.

Я выбираю Ферстаппена, потому что их очень трудно разделить, если брать Хэмилтона на пике. Но я не уверен, что он всё ещё на пике — для такого неудачника, как я, смело заявлять подобное — однако кажется, что великие гонщики соответствуют или побеждают своих напарников, а в последние пару лет, если я не ошибаюсь, Хэмилтон этого не делал ни с Джорджем, ни с Шарлем.

Если говорить только о двух вещах, которые в конечном итоге важны в Формуле 1, — это секундомер и клетчатый флаг. Всё остальное — мнение. Секундомер определяет стартовую позицию, а финишный флаг — победителя. И мне кажется, что абсолютная скорость у Льюиса уже, возможно, не та. Но ему нужно отдавать огромное уважение. А Макс по-прежнему развивается, кажется, что у него впереди ещё больше, и интересно, как далеко он сможет зайти», – сказал Култхард на канале The Red Flags Podcast в YouTube.

Материалы по теме
Култхард объяснил, почему в его рейтинге Сенна стоит выше Шумахера

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android