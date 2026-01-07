«Несколько причин». Култхард объяснил, почему оценивает Ферстаппена выше Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард признался, что оценивает Макса Ферстаппена («Ред Булл») выше, чем Льюиса Хэмилтона («Феррари»).

«Я выберу Макса по нескольким причинам. Каждое поколение должно становиться лучше — в этом и заключается эволюция. Между ними происходит смена поколений, и Хэмилтон был невероятен. Но есть и некоторый разрыв, и, возможно, это моё личное мнение.

Я нахожу Макса очень прямым. Если он здесь, то это просто Макс. Он присутствует в моменте, и мы видим это во время его интервью и пресс-конференций. Если он чем-то недоволен, он говорит об этом, не стесняясь и отстаивая свои убеждения. Вы понимаете, когда он счастлив, а когда расстроен.

Я выбираю Ферстаппена, потому что их очень трудно разделить, если брать Хэмилтона на пике. Но я не уверен, что он всё ещё на пике — для такого неудачника, как я, смело заявлять подобное — однако кажется, что великие гонщики соответствуют или побеждают своих напарников, а в последние пару лет, если я не ошибаюсь, Хэмилтон этого не делал ни с Джорджем, ни с Шарлем.

Если говорить только о двух вещах, которые в конечном итоге важны в Формуле 1, — это секундомер и клетчатый флаг. Всё остальное — мнение. Секундомер определяет стартовую позицию, а финишный флаг — победителя. И мне кажется, что абсолютная скорость у Льюиса уже, возможно, не та. Но ему нужно отдавать огромное уважение. А Макс по-прежнему развивается, кажется, что у него впереди ещё больше, и интересно, как далеко он сможет зайти», – сказал Култхард на канале The Red Flags Podcast в YouTube.

