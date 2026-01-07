Победитель «Дакара»-2025 сошёл с марафона

Гонщик из Саудовской Аравии и победитель «Дакара» в 2025 году Язид Аль-Раджи, выступающий на «Тойоте» за команду OVERDRIVE RACING в зачёте внедорожников, сошёл с дистанции, о чём сообщила пресс-служба соревнований.

«Из-за технических неполадок Язид Аль Раджи объявил, что сойдёт с этапа на 234-м километре. Победитель «Дакара»-2025 видит, что его надежды на победу в общем зачёте рушатся, и не сможет защитить свой титул в этом году», — сообщили журналисты Cross-Country Rally News.

После третьего этапа, который состоялся во вторник, 6 января, лидерство в зачёте внедорожников захватил Митч Гатри (Ford).