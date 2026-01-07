Скидки
Дакар-2026 — четвёртый этап — результаты в зачёте мотоциклов

У двух лидеров в зачёте мотоциклов «Дакара»-2026 одинаковое время после четырёх этапов
Завершается четвёртый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал 20-летний испанский мотогонщик Тоша Шарейна, представляющий команду «Хонда». Второе время показал американец Рики Брабек («Хонда»). Третий — Скайлер Хоус («Хонда»).

«Дакар»-2026, мотоциклы. Четвёртый этап:

1. Тоша Шарейна («Хонда») — 4:31:56.
2. Рики Брабек («Хонда») +0:06.
3. Скайлер Хоус («Хонда») +0:10.
4. Росс Бранч («Хиро») +0:16.
5. Дэниел Сандерс («КТМ») +2:37.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после четвёртого этапа:

1. Рики Брабек («Хонда») — 16:45:40.
2. Тоша Шарейна («Хонда») +0:00.
3. Дэниел Сандерс («КТМ») +1:24.
4. Эдгар Канет (КТМ) +11:22.
5. Лусиано Бенавидес (КТМ) +13:09.

