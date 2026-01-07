Латеган стал лидером зачёта внедорожников «Дакара», Аль-Аттия — второй, Сайнс — четвёртый

Завершается четвёртый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал южноафриканский гонщик Хенк Латеган из команды («Тойота»). Второе время показал многократный победитель «Дакара» из Катара Нассер Аль-Аттия («Дачия»). Третий — поляк Марек Гочал («Тойота»).
«Дакар»-2026, внедорожники. Четвёртый этап:
1. Хенк Латеган («Тойота») — 4:47:08.
2. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +7:03.
3. Марек Гочал («Тойота») +14:15.
4. Эрик Гочал («Тойота») +17:36.
5. Себастьен Лёб («Дачия») +17:65.
«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после четвёртого этапа:
1. Хенк Латеган («Тойота») — 16:24:15.
2. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +3:55.
3. Маттиас Экстрём («Форд») +13:00.
4. Карлос Сайнс («Форд») +15:53.
5. Матьё Серрадори («Центури») +16:53.
6. Сет Вариава («Тойота») +18:19.
7. Нани Рома («Форд») +18:36.
8. Себастьен Лёб («Дачия») +19:57.
9. Эрик Гочал («Тойота») +21:22.
10. Кристина Гутьеррес («Дачия») +25:18.