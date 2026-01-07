Латеган стал лидером зачёта внедорожников «Дакара», Аль-Аттия — второй, Сайнс — четвёртый

Завершается четвёртый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал южноафриканский гонщик Хенк Латеган из команды («Тойота»). Второе время показал многократный победитель «Дакара» из Катара Нассер Аль-Аттия («Дачия»). Третий — поляк Марек Гочал («Тойота»).

«Дакар»-2026, внедорожники. Четвёртый этап:

1. Хенк Латеган («Тойота») — 4:47:08.

2. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +7:03.

3. Марек Гочал («Тойота») +14:15.

4. Эрик Гочал («Тойота») +17:36.

5. Себастьен Лёб («Дачия») +17:65.

«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после четвёртого этапа:

1. Хенк Латеган («Тойота») — 16:24:15.

2. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +3:55.

3. Маттиас Экстрём («Форд») +13:00.

4. Карлос Сайнс («Форд») +15:53.

5. Матьё Серрадори («Центури») +16:53.

6. Сет Вариава («Тойота») +18:19.

7. Нани Рома («Форд») +18:36.

8. Себастьен Лёб («Дачия») +19:57.

9. Эрик Гочал («Тойота») +21:22.

10. Кристина Гутьеррес («Дачия») +25:18.