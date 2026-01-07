«Ауди» впервые завела двигатель для участия в Формуле-1 в сезоне-2026

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ауди» рассказала о том, что немецкий коллектив впервые запустил силовую установку, которая будет установлена на болиды Нико Хюлькенберга и Габриэла Бортолето в сезоне-2026.

«Для «Ауди» выход в Формулу-1 является ключевой частью продолжающегося обновления нашего бренда. Эта веха — наглядное подтверждение наших амбиций. Это результат слаженной командной работы и неустанного стремления к совершенству, которое станет руководящим примером для всей организации «Ауди». Этот проект является катализатором перемен, способствуя формированию гордости, идентичности и энтузиазма. С запуском двигателя тяжёлый труд команд в Хинвиле, Нойбурге и Бистерсе теперь по-настоящему оживает, знаменуя начало захватывающей новой главы в истории автоспорта «Ауди», — сказал генеральный директор AUDI AG и председатель правления Audi Motorsport AG Гернот Дёлльнер.