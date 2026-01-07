Маттиa Бинотто прокомментировал первый запуск двигателя «Ауди» для сезона-2026 Формулы-1

Главный операционный и главный технический директор «Ауди», бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал первый запуск двигателя немецкого коллектива для сезона-2026 Формулы-1.

«Запуск двигателя всегда является особым моментом, но этот знаменует новое начало. Это осязаемый результат наших коллективных амбиций и самоотверженной работы команд в Нойбурге и Хинвиле. Видеть, как всё впервые собирается воедино, даёт всему проекту невероятную энергию. Мы заложили прочный фундамент для долгого пути, который будет определяться нашим неустанным стремлением к совершенству», — приводит слова Бинотто пресс-служба немецкого коллектива.