Мацик выиграл четвёртый этап «Дакара» и вышел в лидеры общего зачёта грузовиков

Завершается четвёртый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Мартин Мацик на грузовике команды MM Technology и вышел в лидеры общего зачёта.

«Дакар»-2026, грузовики. Четвёртый этап:

1. Мартин Мацик (MM Technology) – 5:0:19.

2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +12:49.

3. Вайдотас Жала (Iveco) +18:09.

4. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra) +22:00.

5. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +29:29.

6. Кай Хузинк (Renault) +30:14.

7. Мартин ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +39:42.

8. Рихард Де Грот (MM Technology) +47:48.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после четырёх этапов:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 19:11:37.

2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +4:28.

3. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +29:02.

4. Вайдотас Жала (Iveco) +46:52.

5. Рихард Де Грот (MM Technology) +1:04:41.