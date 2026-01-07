Джонатан Уитли прокомментировал первый запуск двигателя «Ауди» для сезона-2026 Формулы-1

Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли высказался о первом запуске двигателя на болиде команды.

«Этот успешный запуск — важная веха, подтверждающая качество работы и сотрудничество всех отделов. Он воодушевляет всю команду и обеспечивает четкую цель при подготовке к следующим этапам разработки, включая момент, когда мы впервые выведем машину на трассу. Это достижение позволяет нам сосредоточиться на нашей первой гонке в Мельбурне, и мы будем строить на этом фундаменте как единая команда», — приводит слова Джонатана Уитли пресс-служба команды.

Напомним, пилотами команды выступят Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.