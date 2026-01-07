Скидки
Семье арестованного экс-пилота Ф-1 угрожали, представляясь ЧВК «Вагнер»

Стали известны новые подробности по громкому делу вокруг бывшего гонщика Формулы-1 Адриана Сутиля, обвиняющегося в мошенничестве и в настоящий момент находящегося в тюрьме. Об этом сообщает издание Bild.

Как сообщается, из гаража Адриана в Монако пропали девять суперкаров, которые связаны с его уголовным делом.

Как информирует источник, всё началось с анонимного телефонного звонка. Мужчина представился как Владимир и заявил, что принадлежит к российской ЧВК «Вагнер». Он объяснил, что в Монако его люди приедут забрать автомобили.

Через некоторое время несколько мужчин появились в гараже в Монако и потребовали передать автомобили. По словам адвоката Дирка Шмитца, давление было огромным. Семью запугивали, а угрозы включали физическое насилие. 31 декабря 2025 года семья подала заявление в полицию после того, как, по утверждению семьи, получила новые угрозы. Делом занимаются прокуратура Штутгарта и управление уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг, расследование ведется в тесной координации с властями Монако. Интерпол также уведомлен.

Сутил был арестован в конце ноября 2025 года. Он обвиняется в мошенничестве и растрате, связанной с машинами класса люкс, которые якобы неоднократно использовались в качестве залога. Сутил отрицает обвинения и подчёркивает, что в полной мере сотрудничает со следственными органами.

В ходе обысков в Монако, Швейцарии и Зиндельфингене было изъято около 20 автомобилей. Ещё девять остались в гараже — именно те, которые впоследствии исчезли. По словам его адвоката, семья стала объектом угроз только после ареста.

Комментарии
