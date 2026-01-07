Микрокар Ligier установил антирекорд «Нордшляйфе». Один круг занял более 28 минут

Компания Ligier Automotive отчиталась о необычном рекорде — дизельный квадрицикл Ligier JS50 установил самое медленное быстрейшее время на «Северной петле» «Нюрбургринга», сообщает Motor1.

Максимальная скорость Ligier JS50 ограничена на уровне 45 км/ч, круг по трассе он преодолел за 28 минут 25,8 секунды. До этого на протяжении более чем 60 лет самым медленным быстрым кругом на «Нордшляйфе» считался результат Trabant P50 — 16 минут 1 секунда.

Ligier JS50 на «Нордшляйфе» Фото: Ligier Automotive

Ligier JS50 относится к классу городской моторизированной техники, на которой во Франции можно без полноценных прав ездить по дорогам общественного пользования с 14 лет.

Чуть ранее не менее необычную гонку провели в Италии, где в одном заезде сразились самая низкая, самая короткая и самая узкая версии Fiat Panda.