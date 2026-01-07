Скидки
Микрокар Ligier установил антирекорд «Нордшляйфе». Один круг занял более 28 минут

Микрокар Ligier установил антирекорд «Нордшляйфе». Один круг занял более 28 минут
Ligier JS50 на «Нордшляйфе»
Комментарии

Компания Ligier Automotive отчиталась о необычном рекорде — дизельный квадрицикл Ligier JS50 установил самое медленное быстрейшее время на «Северной петле» «Нюрбургринга», сообщает Motor1.

Максимальная скорость Ligier JS50 ограничена на уровне 45 км/ч, круг по трассе он преодолел за 28 минут 25,8 секунды. До этого на протяжении более чем 60 лет самым медленным быстрым кругом на «Нордшляйфе» считался результат Trabant P50 — 16 минут 1 секунда.

Ligier JS50 на «Нордшляйфе»

Ligier JS50 на «Нордшляйфе»

Фото: Ligier Automotive

Ligier JS50 относится к классу городской моторизированной техники, на которой во Франции можно без полноценных прав ездить по дорогам общественного пользования с 14 лет.

Чуть ранее не менее необычную гонку провели в Италии, где в одном заезде сразились самая низкая, самая короткая и самая узкая версии Fiat Panda.

