Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Официальный аккаунт Ф-1 поздравил Хэмилтона с днём рождения постером с его рекордами

Официальный аккаунт Ф-1 поздравил Хэмилтона с днём рождения постером с его рекордами
Комментарии

Официальный аккаунт Формулы-1 в социальной сети Х поздравил семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона с 41-м днём рождения, опубликовав постер с его ключевыми статистическими достижениями.

Плакат с Хэмилтоном из фраз с его достижениями

Плакат с Хэмилтоном из фраз с его достижениями

Фото: F1

«41 год переосмысления рекордной книги», — подписали фотографию.

На постере перечислены его главные рекорды в истории «Королевских гонок». Среди них — 105 побед в карьере, 16 сезонов с победами, 15 подиумов на одной трассе, девять побед на домашнем Гран-при, шесть чемпионских титулов с одной командой и другие.

Льюис Хэмилтон празднует свой 41-й день рождения 7 января. В сезоне-2025, первом в «Феррари», он не поднимался на подиум и занял шестое место в чемпионате. Сезон-2026 станет последним для британца по его текущему контракту с итальянской командой.

Сейчас читают:
11 худших пилотов сезона Формулы-1. Включая Льюиса Хэмилтона
11 худших пилотов сезона Формулы-1. Включая Льюиса Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android