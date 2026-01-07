Официальный аккаунт Ф-1 поздравил Хэмилтона с днём рождения постером с его рекордами

Официальный аккаунт Формулы-1 в социальной сети Х поздравил семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона с 41-м днём рождения, опубликовав постер с его ключевыми статистическими достижениями.

Плакат с Хэмилтоном из фраз с его достижениями Фото: F1

«41 год переосмысления рекордной книги», — подписали фотографию.

На постере перечислены его главные рекорды в истории «Королевских гонок». Среди них — 105 побед в карьере, 16 сезонов с победами, 15 подиумов на одной трассе, девять побед на домашнем Гран-при, шесть чемпионских титулов с одной командой и другие.

Льюис Хэмилтон празднует свой 41-й день рождения 7 января. В сезоне-2025, первом в «Феррари», он не поднимался на подиум и занял шестое место в чемпионате. Сезон-2026 станет последним для британца по его текущему контракту с итальянской командой.